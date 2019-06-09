В Сочи начали проверку после столкновения экскурсионных автобусов

КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Следователи в Сочи начали проверку по факту ДТП с участием двух экскурсионных автобусов, в котором пострадали 26 человек, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным администрации Сочи, пострадало до 26 человек, в том числе трое детей.

"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров", - сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes осуществлял перевозку приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.