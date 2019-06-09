Сторонники Демпартии Молдавии завершили митинг в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Сторонники Демократической партии Молдавии завершили митинг в центре Кишинева, большая часть участников манифестации отправилась домой.
Страницы с текстом резолюции, утвержденной во время мероприятия, в котором указаны требования об отставке Игоря Додона, были привязаны к нескольким индюкам. Затем участники акции перебросили птиц через забор во двор администрации президента.
"Нами мирный митинг завершен; те, кому пора домой - прошу мирно расходиться. Если кто-то желает остаться, то мы вместе отправимся к государственным институтам", - заявил глава ДПМ Владимир Плахотнюк.
По словам организаторов, в митинге приняли участие десятки тысяч человек. Основные требования собравшихся - это роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Участники митинга настаивают, чтобы в тот же день прошли и досрочные выборы президента.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.