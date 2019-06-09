Сторонники Демпартии Молдавии завершили митинг в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Сторонники Демократической партии Молдавии завершили митинг в центре Кишинева, большая часть участников манифестации отправилась домой.

Страницы с текстом резолюции, утвержденной во время мероприятия, в котором указаны требования об отставке Игоря Додона, были привязаны к нескольким индюкам. Затем участники акции перебросили птиц через забор во двор администрации президента.

"Нами мирный митинг завершен; те, кому пора домой - прошу мирно расходиться. Если кто-то желает остаться, то мы вместе отправимся к государственным институтам", - заявил глава ДПМ Владимир Плахотнюк.

По словам организаторов, в митинге приняли участие десятки тысяч человек. Основные требования собравшихся - это роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Участники митинга настаивают, чтобы в тот же день прошли и досрочные выборы президента.