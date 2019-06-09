Пожар в двухэтажном здании на востоке Москвы потушили

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на площади 250 квадратных метров в двухэтажном административном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что двухэтажное административное здание загорелось на площади порядка 250 квадратных метров на улице Краснобогатырская в Москве.

"Принятыми мерами в 13.37 пожар был локализован, а в 13.45 - ликвидирован", - говорится в сообщении.