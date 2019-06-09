В МИД прокомментировали предстоящие слушания в морском арбитраже с Украиной

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. МИД РФ в преддверии новых слушаний морского арбитража в Гааге по инициативе Украины 10-14 июня заявил, что у суда нет компетенций рассматривать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова; если трибунал согласится с аргументами России, дело завершится на этапе юрисдикционных возражений.

В Гааге 10-14 июня состоятся устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения "спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе". Арбитражный трибунал, сформированный двумя странами в 2016 года в составе 5 арбитров, заслушает аргументы сторон по вопросам юрисдикции. По итогам он должен будет ответить на вопрос, имеется ли у него достаточная компетенция для рассмотрения претензий Украины в связи с якобы имевшими место нарушениями ее прав как прибрежного государства в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову. Речь, в частности, идет о правах на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия.

"Основное возражение российской стороны заключается в том, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть, а в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом". Вместе с тем, сформированный на основании Конвенции 1982 г. морской арбитраж в силу своей ограниченной компетенции не может рассматривать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова", - сообщил МИД РФ.

Кроме того, Россия намерена доказывать, что Конвенция 1982 года в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива, поскольку указанные акватории являются внутренними водами, на которые ее действие не распространяется.

"Если по итогам заседания арбитражный трибунал согласится с аргументами России, инициированное Украиной дело завершится на этапе юрисдикционных возражений. В противном случае процесс продолжится рассмотрением спора по существу", - прогнозируют в министерстве.