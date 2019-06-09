Зеленский пообещал отправить в нокаут старую систему власти на Украине

"Слуга народа" — это не бренд, это - наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг. Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе", - заявил Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве.