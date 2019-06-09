Наблюдатели из России не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на парламентских выборах в Южной Осетии. 9 июня 2019

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Наблюдатели от Совета Федерации России не зафиксировали нарушений на избирательных участках в ходе парламентских выборов в Южной Осетии, сообщил член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков.

"Мы бывали ранее на выборах президента республики, уже тогда отмечали, что выборы проходили на высоком уровне... не зафиксированы они (нарушения - ред.) и в этот раз", - приводит заявление Цекова госинформагентство "Рес"

По его словам, делегация посетила четыре избирательных участка, где предметно ознакомилась с их работой.

Во воскресенье в Южной Осетии выбирают депутатов парламента нового созыва. Все избирательные участки в республике и за ее пределами открылись вовремя и без происшествий. Всего для голосования подготовлено 77 участков, три из которых - в России, один - в Абхазии.