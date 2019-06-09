Двух туристов, пострадавших в ДТП в Сочи, доставят на вертолете в Краснодар

СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Один ребенок и один взрослый, пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом в Сочи, будут доставлены для лечения в Краснодар на вертолете, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным администрации Сочи, пострадало до 26 человек, в том числе трое детей. По словам представителя компании, иностранных туристов среди пострадавших, по предварительным данным, нет.

"После проведённых обследований и консультаций краевые врачи приняли решение о переводе одного ребёнка и одного взрослого на лечение в ведущие краевые больницы. Пациенты транспортируются вертолетом санавиации бригадой реаниматологов и хирургов", - говорится в сообщении.