Населенный пункт в ДНР обесточен из-за обстрела ВСУ, заявили в республике

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Населенный пункт в районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Горловка обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве заявили, что украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины Донецка и Горловки, повреждения получили жилые дома, ранен один мирный житель.
"В результате обстрела в направлении населенного пункта Михайловка (населенный пункт в пригороде подконтрольной ДНР Горловки - ред.) с применением минометов калибром 120 миллиметров получили повреждения несколько жилых домов и провода уличной линии электропередачи... Из-за поврежденной ЛЭП населенный пункт Михайловка обесточен", - сообщил представитель ДНР в СЦКК.