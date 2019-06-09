Населенный пункт в ДНР обесточен из-за обстрела ВСУ, заявили в республике

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Населенный пункт в районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Горловка обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в ведомстве заявили, что украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины Донецка и Горловки, повреждения получили жилые дома, ранен один мирный житель.