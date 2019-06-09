Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, в первом интервью после задержания, показанном в сюжете Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, в первом интервью после задержания, показанном в сюжете телеканала "Россия 24" (ВГТРК), вновь заявил о своей невиновности и рассказал о расследованиях, которыми он занимался.

Вечером в субботу Никулинский суд Москвы избрал журналисту меру пресечения в виде домашнего ареста. Интервью было сделано до помещения журналиста под домашний арест, теперь, по условиям меры пресечения, его общение с посторонними лицами ограничено. Однако в постановлении судьи нет официального запрета на комментарии по сути уголовного дела.

На видео он общается с корреспондентом канала в здании УВД ЗАО в перерыве между следственными действиями; Голунов пристегнут наручниками к полицейскому, из его обуви вынули шнурки.

"Я никогда не употреблял наркотики, никогда не имел при себе наркотики. Я журналист, занимаюсь расследованиями", - отмечает он. По его словам, год назад врач выписал ему таблетки, про которые говорили, что у них легкий психотропный эффект, он официально купил их в аптеке по рецепту.

Также он рассказал, что занимается расследованиями - об отъеме жилья у москвичей (кредитах под залог недвижимости) и о похоронном бизнесе (черновик статьи он отправил редактору в день задержания).

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.

В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.