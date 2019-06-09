В Томской области в ДТП погибли два человека

"В селе Итатка Томского района, в районе дома по улице Гагарина, по предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2106 выехал на обочину, где совершил наезд на двух пешеходов. Затем транспортное средство съехало в кювет", - говорится в сообщении.