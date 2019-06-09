В Томской области в ДТП погибли два человека

НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Легковая машина сбила на обочине двух человек в воскресенье в Томской области, водитель и один пешеход погибли, сообщает УМВД по региону.
"В селе Итатка Томского района, в районе дома по улице Гагарина, по предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2106 выехал на обочину, где совершил наезд на двух пешеходов. Затем транспортное средство съехало в кювет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнил, что в результате происшествия один из пешеходов, 19-летний молодой человек, погиб на месте, мужчина-водитель скончался по дороге в больницу. Второй пешеход госпитализирован.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.