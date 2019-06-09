Сторонники Демпартии потребовали отставки президента Молдавии Игоря Додона

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Сторонники Демократической партии Молдавии на митинге в Кишиневе единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали отставки президента Игоря Додона, и отправились к зданию администрации главы республики организованной колонной.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

"Констатируем факт представительства страны со стороны гражданина Игоря Додона. Также есть элементы узурпации власти и попытка государственного переворота во пользу иностранного государства. Требуем немедленной отставки Игоря Додона", - говорится в тексте резолюции, зачитанной организаторами.

Также резолюция предусматривает роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Участники митинга настаивают, чтобы в тот же день прошли и досрочные выборы президента.