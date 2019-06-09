Выборы в Южной Осетии проходят спокойно

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Выборы депутатов парламента в Южной Осетии проходят спокойно, сообщений о нарушениях в правоохранительные органы не поступало, сообщило МВД республики в воскресенье.
Во воскресенье в Южной Осетии выбирают депутатов парламента нового созыва. Все избирательные участки в республике и за ее пределами открылись вовремя и без происшествий. Всего для голосования подготовлено 77 участков, три из которых - в России, один - в Абхазии.
"За правопорядком в каждом избирательном участке следят сотрудники милиции… Пока выборы проходят спокойно, нарушений не зафиксировано", - приводятся в сообщении слова главы МВД Игоря Наниева.
Личный состав министерства внутренних дел из-за выборов с 6 июня перешел на усиленный вариант несения службы. К охране общественного порядка и безопасности граждан привлечено около 800 правоохранителей.