В Москве в понедельник пройдут дожди с грозами и градом

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Ливни с грозами и градом обрушатся на Москву в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра погода начнет ухудшаться уже с утра. Завтра и град возможен до 2-3 сантиметров, и шквал, и ливень, и гроза. Характер погоды будет штормовой", - сказал Тишковец.

Синоптик также отметил, что такая погода немного освежит атмосферу, и жара спадет.

"Завтра посвежеет. Холодный фронт принесет дожди с грозами и освежит атмосферу до 25 градусов", - сказал Тишковец.