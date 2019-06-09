В Москве в понедельник пройдут дожди с грозами и градом

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Ливни с грозами и градом обрушатся на Москву в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Завтра погода начнет ухудшаться уже с утра. Завтра и град возможен до 2-3 сантиметров, и шквал, и ливень, и гроза. Характер погоды будет штормовой", - сказал Тишковец.
Синоптик также отметил, что такая погода немного освежит атмосферу, и жара спадет.
"Завтра посвежеет. Холодный фронт принесет дожди с грозами и освежит атмосферу до 25 градусов", - сказал Тишковец.
Ранее Гидрометцентр продлил в столице и в Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности на понедельник 10 июня: ожидаются дождь, гроза и град. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столичном регионе прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, при грозе – порывы до 17 метров в секунду.