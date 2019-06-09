В Соцпартии Молдавии считают, что КС дестабилизирует ситуацию в стране

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. В Соцпартии Молдавии считают, что действия молдавского Конституционного суда, который накануне объявил решение о создании правительства большинства незаконным, назначил и.о. премьера Павла Филипа врио президента и постановил распустить парламент, направлены на дестабилизацию ситуации в республике и ведут к узурпации власти Демпартией.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

"Партия социалистов не признает все решения так называемого Конституционного суда..., все эти действия являются антиконституционными и направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Еще раз подтверждаем, что все, что происходит, и все действия Демпартии и ее лидеров не являются ничем иным, как узурпацией государственной власти, что согласно Конституции являются самым грубым преступлением против народа и страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.

Социалисты заявили, что парламентское большинство и правительство были созданы законным путем. Они просят людей не поддаваться на провокации, но быть готовыми "по первому призыву выйти в поддержку партии социалистов и президента".