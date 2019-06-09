Премьер Молдавии призвал правоохранителей не подчиняться приказам Демпартии

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Майя Санду обратилась к правоохранительным органам Молдавии с просьбой не блокировать работу государственных учреждений и не подчиняться приказам Демпартии, которые считает незаконными.

В эти минуты в центре Кишинева проходит массовый митинг сторонников Демпартии, которые требуют проведения досрочных выборов парламента и отставки президента Игоря Додона.

"В качестве премьера обращаюсь к сотрудникам полиции, карабинерам, группам специального реагирования и руководству пенитенциарных учреждений, вчера было вбрано правительство, которое является законным. Я прошу вас не вмешиваться в работу государственных учреждений", - заявила Санду на брифинге.

По ее словам, палатки, установленные протестующими возле некоторых государственных учреждений, доказывают стремление Демпартии удержать власть.

"Демпартия готова ввергнуть страну в хаос, чтобы не отдавать власть мирным путем. Приказы Плахотнюка нелегальны, не ставьте под угрозы жизни граждан", - сказала Санду.