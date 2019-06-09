Явка на выборах в Казахстане по данным на 13.00 мск составила 65,9%

Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Явка на выборах президента Казахстана по данным на 16.00 (13.00 мск) составила 65,9%, сообщила член ЦИК Ляззат Сулеймен.

"По состоянию на 16.00 (13.00 мск) избирательные бюллетени получили 65,9% от общего количества избирателей", - сказала на брифинге Сулеймен.

Всего в голосовании участвуют почти 12 миллионов избирателей.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента ‪20 марта‬. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.