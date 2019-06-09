В ОБСЕ оценили подготовку ЛНР к разведению сил и средств

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Марк Этерингтон посетил в воскресенье пункт пропуска "Станица Луганская", чтобы ознакомиться с процессом подготовки Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики к разведению сил и средств, сообщил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Роман Иванов.

"Сегодня, 9 июня, состоялся визит первого заместителя главы СММ ОБСЕ (на Украине) Марка Этерингтона на временный пункт пропуска "Станица Луганская", в ходе которого он ознакомился с работой и состоянием пункта пропуска", - сказал Иванов.

Он уточнил, что Этерингтон ознакомился с подготовительными мероприятиями, которые проводила Народная милиция республики для разведения сил и средств, которое запланировано на 10 июня текущего года.

"Представителю СММ ОБСЕ был предоставлен беспрепятственный доступ на позиции Народной милиции. И миссия убедилась в том, что Народной милицией выполнены все мероприятия для разведения сил и средств", - сказал Иванов.

Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло на этой неделе в среду в Минске. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе может состояться 10 июня.