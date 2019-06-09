Додон намерен созвать Высший совет безопасности Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Игорь Додон, отстраненный парламентом от поста президента Молдавии, сообщил журналистам, что в ближайшее время утвердит и созовет новый состав Высшего совета безопасности республики.

Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. В эти минуты в центре Кишинева проходит массовый митинг сторонников Демпартии, которые требуют проведения досрочных выборов парламента и отставки Додона.

"Я сегодня я подпишу указ об утверждении нового состава Высшего совета безопасности, и все решения в стране в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями этой инстанции", - сообщил Додон.

В состав Высшего совета безопасности входят спикер парламента, премьер, глава МВД, министр обороны, советники президента, главы некоторых парламентских комиссий и т. д.