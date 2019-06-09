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РИА Новости

Названы главные угрозы жизни человечества

Вчера, 12:56
20144
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле. Доклад опубликован на специальном ресурсе How Will The World End.
Список составлен на основании информации из 50 различных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, НАСА. Авторы выделили четыре главные угрозы — эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.
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Мы все умрём. Мир после людейХрупкая штука – человечество. Войны, эпидемии, изменения климата, сбои техники, угрозы из космоса – только в рамках этого подкаста мы разобрали уже почти двадцать сценариев, после которых люди могут исчезнуть с лица Земли. А вот что будет после? Мы редко задумываемся, что будет после нас. Но какой станет Земля, если человечество вдруг исчезнет?
Среди смертельных заболеваний агентство выделяет туберкулез, малярию, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочную и бубонную чуму, лихорадку Ласса, холеру, желтую лихорадку, вирус Марбург.
Самой опасной болезнью признан туберкулез. Наиболее вероятными очагами его распространения названы африканские страны, в частности Нигерия. По данным ВОЗ, в 2017 году от него погибли два миллиона жителей планеты при десяти миллионах зараженных. В среднем ежедневно фиксировалось 4,3 тысячи фатальных случаев. При таких темпах распространения болезни она истребила бы население Земли за 4812 лет.
Вероятность ядерной войны эксперты американского издания "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of Atomic Scientists) оценивают как одну из самых высоких за последнее время. В 2019 году они перевели стрелки символических часов "Судного дня" на две минуты до "полуночи" (катастрофы). Также отмечается, что в 2021 году истекает договор СНВ-3 между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, и будет ли соглашение продлено, пока не известно.
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Локальный апокалипсис. Самые мощные в истории неядерные взрывы
Согласно открытым данным, США за историю своей ядерной программы провели больше всего испытаний — 1030, последнее — в 1992 году. У России — 715, однако Москва разработала самую мощную бомбу в истории — РДС-202, которую также называют "Царь-бомбой". По оценке агентства, США для полного уничтожения человечества потребовалось бы произвести 5351 взрыв, а России — 4206.
Столкновение астероида с Землей маловероятно, однако НАСА следит за небесными телами, которые могут приблизиться к нашей планете в ближайшие сто лет. Один из таких астероидов — Florence — имеет диаметр до 3,9 километра и считается потенциально опасным объектом. Его удар привел бы к гибели 1,2 миллиарда человек.
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Основной климатической угрозой для Земли считается глобальное потепление. По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), к 2025 году воздух на планете может нагреться еще на два градуса Цельсия по сравнению с температурой доиндустриальной эпохи (1850-1900 годы). При сохранении нынешних темпов потепления (0,2 градуса за десять лет) глобальная температура поднимется на 44 градуса через 2136 лет. Этот уровень аналитики агентства Blueclaw расценили как критический для жизни на земле: при достижении этой отметки уровень Мирового океана поднимется настолько, что вода затопит сушу.
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Земля - РИА НаукаНАСАВОЗООНРоссияВ мире
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Главная угроза жизни нормального человека на земле два государства - Британия и Штаты!
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