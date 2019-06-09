Явка на выборах в парламент Южной Осетии к полудню превысила 22%

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Явка на выборах депутатов парламента Южной Осетии к 12 часам дня составила более 22%, сообщила глава ЦИК республики Белла Плиева.
В воскресенье в Южной Осетии выбирают депутатов парламента нового созыва. Все избирательные участки в республике и за ее пределами открылись вовремя и без происшествий. Всего для голосования подготовлено 77 участков, три из которых - в России, один - в Абхазии.
"К 12.00 (совпадает с мск - ред.) общая явка на выборах депутатов парламента составила 22,55% по республике", - приводит слова Плиевой Sputnik Южная Осетия.
ЦИК зарегистрировал семь партий по единому избирательному округу - это "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". В регистрации отказано партии "Родина". Также на выборы идут 98 кандидатов по 17 одномандатным округам, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 38 - самовыдвиженцы.