Додон заявил, что никаких оснований для роспуска парламента не было

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что парламент и правительство республики были созданы законно, поэтому причин для досрочных выборов нет.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье временно исполняющий обязанности президента Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

"Наша четкая позиция, поддерживаемая обществом: крайний срок роспуска парламента – 9 июня. Вчера был законный срок для формирования большинства и правительства. Что касается досрочных парламентских выборов - никаких оснований для них нет, потому что парламент и правительство законны, и они должны оставаться такими", - заявил Додон на брифинге.

По его словам, многие внешние партнеры Молдавии передали подтверждения о том, что действия по созданию правительства были легитимны.