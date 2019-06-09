Пассажиры одного из автобусов, попавших в ДТП в Сочи, не пострадали

СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Пассажиры, находившиеся в одном из столкнувшихся туристических автобусов в Сочи, не пострадали и продолжили экскурсию, сообщает администрация города.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным администрации Сочи, пострадало до 26 человек, в том числе трое детей.

"Туристы, находящиеся в автобусе марки Yutong, не пострадали. Компания-перевозчик предоставила им другой транспорт, и люди отправились на экскурсию, как и планировали", - говорится в сообщении.