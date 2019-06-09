В Кишиневе тысячи человек пришли на митинг в поддержку Демпартии

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Тысячи человек собрались в воскресенье в Кишиневе у здания правительства Молдавии на митинг в поддержку Демократической партии, которая настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и отставке президента Игоря Додона.
Тысяч человек приехали в воскресенье в Кишинев со всех концов страны, чтобы поддержать Демократическую партию Молдавии. Люди, которые прячутся от сильной жары под зонтиками, скандируют "ДПМ!", "Додон — предатель!".
Председатель Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что Додон обязан уйти в отставку, чтобы досрочные выборы президента страны прошли в один день с досрочными выборами парламента.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье временно исполняющий обязанности президента Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.