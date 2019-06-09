В Кишиневе тысячи человек пришли на митинг в поддержку Демпартии

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Тысячи человек собрались в воскресенье в Кишиневе у здания правительства Молдавии на митинг в поддержку Демократической партии, которая настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и отставке президента Игоря Додона.

Тысяч человек приехали в воскресенье в Кишинев со всех концов страны, чтобы поддержать Демократическую партию Молдавии. Люди, которые прячутся от сильной жары под зонтиками, скандируют "ДПМ!", "Додон — предатель!".

Председатель Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что Додон обязан уйти в отставку, чтобы досрочные выборы президента страны прошли в один день с досрочными выборами парламента.