Ространснадзор проведет проверку после столкновения автобусов в Сочи

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ространснадзор организует проверку после столкновения двух туристических автобусов в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. Как информирует администрация города, погибших нет, 26 человек пострадали, из них трое детей.

"По предварительным данным, 9 июня в Сочинском районе Краснодарского края столкнулись два туристических автобуса, в результате чего есть пострадавшие, их количество уточняется", - сообщили РИА Новости в Ространснадзоре.