В Госдуме призвали молдавских коллег решать разногласия переговорами

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов считает, что молдавским коллегам следует решать все политические разногласия путем переговоров, а не репрессивными действиями.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.

В воскресенье назначенный КС временно исполняющим обязанности президента Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Парламент Молдавии в ответ признал незаконным кабмин Филипа и заявил о намерении обратиться в Совбез ООН. Президент страны Игорь Додон считает, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти.

"Мы призываем наших молдавских коллег решать все разногласия путем переговоров, а не путем каких-то таких репрессивных действий. Поэтому это, конечно, их собственное дело, каким образом урегулировать политический кризис в стране. Но хотелось бы, чтобы там была ситуация стабильная и поменьше разногласий и больше взаимодействия с Россией в позитивном ключе", - сказал РИА Новости Морозов.