Порошенко представил первую десятку депутатов на выборы от своей партии

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко на съезде политсилы в воскресенье представил первую десятку партийного списка на внеочередных выборах в Верховную раду и заявил, что среди кандидатов - "фантастический патриот Украины" Андрей Парубий.

Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Партия "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".

"Время представить первую десятку нашего списка, среди них мой друг, герой трех революций, фантастический патриот Украины (спикер Верховной рады Украины – ред.) Андрей Парубий", - сказал Порошенко на съезде в воскресенье, трансляцию вели украинские телеканалы.

Кроме Порошенко и Парубия в TOP-10 вошли первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко; военный, командир взвода 95 отдельной аэромобильной бригады Михаил Забродский; певица и телеведущая София Федина.