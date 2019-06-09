В столичном метро и на МЦК из-за сильной жары начали раздавать воду

"В Москве снова плюс 30 градусов. Мы следим за температурой на станциях мосметро и стараемся, чтобы вам было комфортно. На станциях МЦК Андроновка, Дубровка, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Окружная, Коптево, Автозаводская, Угрешская, Балтийская, Панфиловская и Зорге уже раздаем воду", - говорится в сообщении.