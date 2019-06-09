В столичном метро и на МЦК из-за сильной жары начали раздавать воду

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На станциях метро и Московского центрального кольца в связи с сильной жарой начали раздавать питьевую воду, сообщает Мосметро в Twitter.
"В Москве снова плюс 30 градусов. Мы следим за температурой на станциях мосметро и стараемся, чтобы вам было комфортно. На станциях МЦК Андроновка, Дубровка, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Окружная, Коптево, Автозаводская, Угрешская, Балтийская, Панфиловская и Зорге уже раздаем воду", - говорится в сообщении.
Кроме этого, воду можно получить на станциях метро "Выхино", "Улица 1905 года", "Технопарк", "Кунцевская", "Кропоткинская", "Речной вокзал" и "Водный стадион".
Синоптики объявили в воскресенье, 9 июня, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за аномально жаркой погоды с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса.