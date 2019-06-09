Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Авария произошла на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка.
По данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек, в том числе трое детей. Они госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из Краснодара в Сочи направлен вертолет санавиации, задействованы все медслужбы, добавили в ведомстве.
Ространснадзор намерен провести проверку по факту ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.