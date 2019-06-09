В правительство Фландрии по итогам выборов могут войти правые радикалы

Вид на город Брюгге в Бельгии. Архивное фото

Вид на город Брюгге в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Праворадикальная партия "Фламандский интерес" (VB) может войти в состав нового правительства бельгийской Фландрии, которое предстоит сформировать националистическому "Новому фламандскому альянсу" (NVA), победившему на парламентских выборах 26 мая в этом самом экономически развитом и населенном регионе Бельгии.

Возможность участия VB в кабинете министров нового состава не исключил в воскресенье член руководства NVA, экс-госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и убежища Тео Франкен.

По итогам выборов VB впервые набрал второе по числу голосов место во Фландрии, получив в нижней палате федерального парламента Бельгии 18 из 150 мандатов. Победители выборов - националисты NVA будут представлены 25 депутатами.

"Пусть они (VB) представят свои предложения, мы взвесим риски… Если мы сформируем правительство Фландрии, это будет правительство для всех фламандцев", - заявил Франкен газете Zondag

Действующий вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс ранее исключил возможность вхождения в новое федеральное правительство королевства VB или леворадикальной франкофонной "Партии бельгийских трудящихся".

Король бельгийцев Филипп поручил Рейндерсу, представляющему находящееся у власти либеральное "Реформаторское движение", и члену Социалистической партии Фландрии Йохану Ванде Ланотту стать посредниками на переговорах с политическими партиями по формированию нового федерального кабинета министров по итогам майских парламентских выборов.

В четверг монарх продлил их миссию до 17 июня.

Около 30 лет назад демократические партии в Бельгии договорились о так называемом санитарном кордоне, который является гарантией их отказа формировать правительство с участием политических организаций радикального толка.