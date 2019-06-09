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РИА Новости

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Вчера, 12:14
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© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краюПоследствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Сочи, госпитализировано 23 человека, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек. Полиция объявила о работе следственно-оперативной группы на месте аварии.

"Кубанские врачи оказывают всю необходимую медпомощь пациентам после ДТП в Сочи. <…> По состоянию на 11:00 мск за медпомощью обратилось 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Сочи из Краснодара направлен вертолет санавиации с консультативной медицинской бригадой, при необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы. По данным Минздрава, к оказанию помощи привлечены психологи. Задействованы все медицинские службы, информирует ведомство.
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