После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Сочи, госпитализировано 23 человека, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек. Полиция объявила о работе следственно-оперативной группы на месте аварии.
"Кубанские врачи оказывают всю необходимую медпомощь пациентам после ДТП в Сочи. <…> По состоянию на 11:00 мск за медпомощью обратилось 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в Сочи из Краснодара направлен вертолет санавиации с консультативной медицинской бригадой, при необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы. По данным Минздрава, к оказанию помощи привлечены психологи. Задействованы все медицинские службы, информирует ведомство.