Глава Южной Осетии исключил возможность фальсификации выборов в парламент

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов исключил возможность фальсификации выборов депутатов парламента и дестабилизации ситуации в республике.
Во воскресенье в Южной Осетии выбирают депутатов парламента нового созыва. Все избирательные участки в республике и за ее пределами открылись вовремя и без происшествий. Всего для голосования подготовлено 77 участков, три из которых - в России, один - в Абхазии.
"Система выборов построена таким образом, что невозможно подтасовать результаты голосования", – приводится заявление Бибилова на официальном сайте главы республики.
Президент также добавил, что с учетом того, каким образом проходила избирательная кампания кандидатов в депутаты, дестабилизация ситуации в республике исключена.
"Нет таких политических сил, которые бы хотели привнести хаос и дестабилизацию. Поэтому я ожидаю спокойных выборов", – сказал глава Южной Осетии.