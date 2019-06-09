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РИА Новости

Дело Голунова требует пристального внимания, считает глава комитета ГД

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова требует пристального внимания, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Вечером в субботу Никулинский суд Москвы избрал журналисту меру пресечения в виде домашнего ареста.
"Дело журналиста Ивана Голунова требует пристального внимания, поскольку широкие круги медиа-сообщества уже выступили в поддержку его невиновности. Освещение сложившейся ситуации со стороны МВД, особенно публикация ведомством сомнительных фотографий, стало решающим фактором того, что происходящие было воспринято гражданским обществом как попытка подавления свободы слова и свободы распространения информации", - сказал РИА Новости Левин.
Парламентарий подчеркнул, что легальность действий правоохранительных органов должна быть понятна обществу, а проводимые мероприятия доступны для адвокатского сопровождения.
"В этой связи компетентным органам следует обратить внимание на тщательное соблюдение установленных процедур, обеспечить беспрепятственный допуск СМИ ко всем стадиям рассмотрения дела. Избранная судом мера пресечения - домашний арест - является залогом того, что дальнейшее разбирательство будет осуществляться предельно прозрачно для общественного контроля соблюдения законности", - пояснил депутат.
Иван Голунов
8 июня, 18:54
Голунов прошел обследование, заявил адвокат
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссияПроисшествия
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