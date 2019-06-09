Власти Черногории будут добиваться автокефалии для своей церкви

БЕЛГРАД, 9 июн - РИА Новости. Руководство Черногории будет старательно работать над получением автокефалии для так называемой черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ), заявил президент страны Мило Джуканович.

Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. Документ вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, к которой принадлежит большинство верующих страны. Опасения сербского духовенства вызывают положения законопроекта, по которым государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые церковь не имеет документов о праве собственности, а затем передать их непризнанной Черногорской церкви. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента ожидается в июле.

"И остался еще один важный шаг, которым мы также исправим большую несправедливость, учиненную Черногории в начале ХХ века, а это обновление черногорской автокефальной церкви", - заявил Джуканович на конференции правящей партии в городе Никшич, видео размещено на сайте правящей Демократической партии социалистов.

"Нравится это кому-то или нет, мы будем над этим очень старательно работать", - подчеркнул президент Черногории.

Он заявил, что существование епархий СПЦ, которые находятся одновременно на территории двух государств, служит для "инфраструктуры проекта великой Сербии".

"Сейчас СПЦ пытается любым способом, в различной форме препятствовать тому, что является европейскими стремлениями и амбициями современного черногорского общества, желая таким образом сохранить религиозную монополию в Черногории, препятствуют установлению правового государства и продолжить пользоваться тем, что, согласно конституции Черногории, ей не принадлежит", - отметил глава государства.