В партии Порошенко планируют утвердить программу политического объединения

"Сегодня утвердим программу и представим ее в ЦИК. План действий по членству в НАТО должен быть получен не позднее 2023 года. И тогда же начать официальные переговоры о вступлении в ЕС. Если выполнить эту программу, к концу следующего десятилетия Украина имеет все шансы стать членом этих двух союзов", - сказал Порошенко на съезде в воскресенье, трансляцию ведут украинские телеканалы.