В партии Порошенко планируют утвердить программу политического объединения

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в воскресенье на съезде "Европейской солидарности" будет утверждена программа партии.
"Сегодня утвердим программу и представим ее в ЦИК. План действий по членству в НАТО должен быть получен не позднее 2023 года. И тогда же начать официальные переговоры о вступлении в ЕС. Если выполнить эту программу, к концу следующего десятилетия Украина имеет все шансы стать членом этих двух союзов", - сказал Порошенко на съезде в воскресенье, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Он также заявил, что партия "Европейская солидарность" идет на досрочные парламентские выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать "фундамент государственности".