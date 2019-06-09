Молдавия входит в серьезный политический кризис, считает эксперт

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. После решений Конституционного суда Молдавии об отстранении президента Игоря Додона и временной передачи полномочий главы государства и.о. премьера Павлу Филипу страна вошла в серьезный политический кризис, считает главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Как и ожидалось, вчерашнее решение о создании нового правительства Молдовы без магната Плахотнюка (молдавского олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка - ред.) он так не оставил (без ответа - ред.). Сегодня Конституционный суд объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Премьер Филип назначен и.о. президента, Додон отстранён. Страна входит в крупный политический кризис", - написал Лукьянов в своем telegram-канале.

По его словам, "поскольку в созданную вчера коалицию вошли идейные оппоненты - пророссийские и проевропейские - Плахотнюк в интересном положении "против всех".

"Борьба предстоит захватывающая - индивид, взявший контроль над государством, против слабых, но все же институтов. Очень иллюстративный будет исход", - прогнозирует российский эксперт.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.