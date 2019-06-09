В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов

РИМ, 9 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Два украинца арестованы в итальянской области Калабрия по обвинению в доставке нелегальных мигрантов на юг Италии по Средиземному морю, говорится в сообщении финансовой гвардии провинции Вибо Валентия, распространенном в воскресенье.

Сотрудники специального авиаподразделения финансовой гвардии обнаружили в субботу в Ионическом море одномачтовое парусное судно длиной 15 метров, которое шло курсом к итальянскому побережью. В этот район были немедленно направлены четыре катера финансовой гвардии, которые в субботу вечером задержали яхту в момент ее захода в территориальные воды Италии. Согласно полученной информации, несколько дней назад это судно вышло из Турции в надежде прибыть к итальянским берегам в ночь на воскресенье.

На борту яхты были обнаружены 53 нелегальных мигранта предположительно из Пакистана, в том числе, десять несовершеннолетних. Все они были доставлены на берег в воскресенье утром, в ближайшее время беженцы будут направлены в местный центр для временного содержания мигрантов.

Двое граждан Украины, которым были предъявлены обвинения в содействии нелегальной миграции на Апеннины, были взяты под стражу и доставлены в порт города Кротоне, где финансовые гвардейцы передали их компетентным органам.