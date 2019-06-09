Саакашвили проводит опрос по объединению с партией "Гражданская позиция"

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поинтересовался в Facebook у своих сторонников об их отношении к возможному объединению его партии "Движение новый сил" с партией экс-министра обороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" на внеочередных парламентских выборах.
Ранее Гриценко сообщил, что раздумывает над объединением с партией Саакашвили "Движение новых сил" на выборах в Раду и спросил мнение своих избирателей.
"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.