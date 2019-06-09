Глава Южной Осетии уверен, что выборы в парламент состоятся

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах депутатов парламента на избирательном участке в Цхинвале, выразил уверенность, что выборы состоятся.

"Предвыборная кампания прошла в целом спокойно... Могу сказать, что выборы проходят активно, люди активны. Я думаю, такая активность сохранится на целый день, и мы к концу дня сможем сказать, что выборы прошли и ожидаемая явка будет. Я больше чем уверен, что выборы состоятся", - передаёт слова президента агентство Sputnik Южная Осетия

Глава республики проголосовал на участке в столице Южной Осетии.

Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей.

Все избирательные участки в Южной Осетии и за пределами республики открылись вовремя и без происшествий. Всего для голосования подготовлено 77 участков, три из которых - в России, один - в Абхазии.

По последним данным ЦИК, которые приводит агентство Sputnik Южная Осетия, на 10.00 общая явка по республике уже составила 8,81 процентов, что для республики является "хорошей цифрой", по словам председателя ЦИК Белы Плиевой. Глава Центризбиркома рассказала также, что за выборами в парламент Южной Осетии наблюдают более 90 международных наблюдателей, в том числе из Японии, Германии, Финляндии, Бельгии.

Впервые за 15 лет выборы в югоосетинский законодательный орган проходят по смешанной системе. Половина всех парламентариев из 34 будет выбираться по партийным спискам, половина будет представлена одномандатниками.