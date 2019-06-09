Парламент Молдавии признал незаконным правительство Филипа

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в воскресенье единогласно принял декларацию, признающую незаконным назначение Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны, а также отражающую намерение обратиться по данной ситуации в международные структуры, в том числе и Совет безопасности ООН.

Парламент в воскресенье собрался на заседание, чтобы рассмотреть всего один вопрос - принять декларацию о политической ситуации в Молдавии.

"Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа", - зачитала с трибуны парламента лидер блока ACUM Санду.

Также парламент призвал всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти - парламента, правительства и президента".

"Предлагаю также дополнить декларацию дополнением и обратиться в Совет Безопасности ООН для оценки ситуации", - заявил вице-спикер парламента Ион Чебан.

Декларация была принята единогласно вместе с дополнением. Помимо Совбеза ООН, парламент готов обратиться и в другие международные организации.