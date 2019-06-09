В Москве продлили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Синоптики из-за аномальной жары продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 10 июня, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и области будет облачно, с прояснениями. Ожидаются дождь, гроза и град. По данным Гидрометцентра, воздух в столичном регионе прогреется до 30 градусов. Скорость ветра составит пять-десять метров в секунду, при грозе — порывы до 17 метров в секунду.