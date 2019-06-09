Макаревич объяснил отмену выступления "Машины времени" в День России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.

Он порекомендовал журналистам обратиться к организаторам праздничного концерта за разъяснениями, так как другой информации у него нет.