И. о. президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

Парламент, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные структуры, в том числе в Совет Безопасности ООН, а также единогласно принял декларацию, согласно которой назначение Филипа президентом незаконно.

"Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией", — заявила лидер блока ACUM Санду.

Кроме того, депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти: парламента, правительства и президента".

На воскресном заседании Конституционный суд Молдавии временно назначил главой государства Павла Филипа, который исполнял обязанности премьер-министра. Это решение было связано с отказом президента страны Игоря Додона распустить парламент. Затем КС рассмотрел запрос Филипа и констатировал наличие условий, которые оправдывают роспуск парламента.

Додон назвал действия КС отчаянным шагом для захвата власти. По его мнению, парламент и правительство республики были созданы законно, поэтому причин для досрочных выборов нет.

"Крайний срок роспуска парламента — 9 июня. Вчера был законный срок для формирования большинства и правительства", — заявил он на брифинге.

Формирование новой коалиции в Молдавии

В субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Представители России, США и Евросоюза поддержали формирование коалиции.

Додон выдвинул на пост премьера сопредседателя блока ACUM Майю Санду. За ее кандидатуру проголосовали единогласно. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня.

Парламент, в свою очередь, заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. Также была принята декларация "О захваченном государстве".