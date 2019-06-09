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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

И. о. президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента

Вчера, 11:11
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПарламент Молдавии
Парламент Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.
Парламент, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные структуры, в том числе в Совет Безопасности ООН, а также единогласно принял декларацию, согласно которой назначение Филипа президентом незаконно.

"Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией", — заявила лидер блока ACUM Санду.

Кроме того, депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти: парламента, правительства и президента".
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На воскресном заседании Конституционный суд Молдавии временно назначил главой государства Павла Филипа, который исполнял обязанности премьер-министра. Это решение было связано с отказом президента страны Игоря Додона распустить парламент. Затем КС рассмотрел запрос Филипа и констатировал наличие условий, которые оправдывают роспуск парламента.
Додон назвал действия КС отчаянным шагом для захвата власти. По его мнению, парламент и правительство республики были созданы законно, поэтому причин для досрочных выборов нет.

"Крайний срок роспуска парламента — 9 июня. Вчера был законный срок для формирования большинства и правительства", — заявил он на брифинге.

Формирование новой коалиции в Молдавии

В субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Представители России, США и Евросоюза поддержали формирование коалиции.
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Додон выдвинул на пост премьера сопредседателя блока ACUM Майю Санду. За ее кандидатуру проголосовали единогласно. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня.
Парламент, в свою очередь, заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. Также была принята декларация "О захваченном государстве".
Всего в молдавском парламенте 101 место: 35 у социалистов, 30 у демократов и 26 у ACUM. Парламентские выборы прошли еще 24 февраля, но правительство по их итогам не получалось сформировать все это время.
Парламент Молдавии
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
Популярные комментарии
Что не делает додон,ничего не получается по его. Видать,карма имени )
9 июня, 11:47
MRMatias Rust
4811042
Демократическая партия была против проведения досрочных выборов😱, Они и довели страну до ужаса,им нужно отрабатывать ожидания запада.
9 июня, 11:32
Andrej Kozakov
4800304
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