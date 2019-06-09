МВД подтвердило информацию о 15 пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи

КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП в Сочи, где столкнулись два экскурсионных автобуса, возросло с 11 до 15 человек, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости о 15 пострадавших при столкновении экскурсионного автобуса и микроавтобуса, ГУ МВД указывал, что, по предварительным данным, в ДТП на углу улиц Старообрядческой и Таврической пострадало 11 человек. Полиция объявила о работе следственно-оперативной группы на месте аварии.
"Количество пострадавших возросло до 15 человек, из которых один несовершеннолетний", - сообщили в управлении.