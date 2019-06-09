КС Молдавии признал наличие условий для роспуска парламента

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии рассмотрел запрос Павла Филипа, которого ранее постановил назначить временно исполняющим обязанности президента, и констатировал наличие условий для роспуска парламента, сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.
Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра Филипу обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
"КС принимает следующее постановление: констатируются условия, которые оправдывают роспуск парламента Республики Молдова X созыва, невозможность создания правительства в законные сроки. Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения", - сказал Поалелунжь.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.