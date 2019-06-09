В Израиле произошел пожар на иностранном судне

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Израильские власти получили сигнал о возгорании, устроенном "неизвестными элементами", с борта иностранного грузового судна, которое находится у средиземноморского побережья еврейского государства, сообщили местные военные.

Они говорят, "что активно отслеживают инцидент", произошедший минувшей ночью, и обещают позднее распространить дополнительную информацию.

"Минувшей ночью было получено сообщение с иностранного грузового судна, стоящего на якоре у побережья северного Израиля, о пожаре, который был устроен... неизвестными элементами", - сказано в сообщении.

Местные СМИ пишут, что судно шло из Турции.