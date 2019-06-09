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РИА Новости

Глава Минфина США встретился с главой Народного банка Китая в Японии

Вчера, 10:26
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© AP Photo / John LocherГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин
© AP Photo / John Locher
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ‏провел дискуссию по вопросам торговли с главой Народного банка КНР (ЦБ) И Ганом на полях министерской встречи стран "двадцатки" в Японии.
"Провел конструктивную встречу с главой Народного банка Китая И Ганом, в ходе которой у нас была откровенная дискуссия по торговым вопросам", - заявил Мнучин в Twitter.
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Как ранее заявлял Мнучин на полях встречи в японской Фукуоке, американская сторона не ставит перед собой конкретных целей по встрече с главой Народного банка КНР, который также входит в команду переговорщиков со стороны Пекина. Он отмечал, что в ходе встречи стороны будут обсуждать финансовые, экономические и торговые вопросы, однако "это будет не переговорная встреча". Глава минфина США подчеркнул, что основной прогресс в переговорах по торговле может быть достигнут на встрече американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходит в японской Фукуоке 8 и 9 июня. Россию на форуме представляют замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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