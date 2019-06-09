Додон назвал решение КС по его отстранению шагом для узурпации власти

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства и.о. премьера Павлу Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти.

Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

"Это отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти", - заявил Додон в комментарии РИА Новости.

На вопрос о том, как президент планирует действовать в этой ситуации, ответ был коротким: "Внешняя и внутренняя мобилизация".

Ранее президент сообщил, что Молдавия обратится к мировому сообществу с призывом стать посредником в вопросе мирной передачи власти, заявив, что в противном случае страну ждет "беспрецедентная мобилизация" и протесты.