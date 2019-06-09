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РИА Новости

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

Вчера, 10:23
39251
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 миллиона рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тысяч рублей.
Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратного метра и участком в 3668 квадратных метров. Кроме того, в пользовании главы республики, его жены и 11 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метров.
Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой составил 60 тысяч рублей. В ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратного метра.
Согласно декларации, один из несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова заработал в прошлом году 210,8 тысячи рублей.
Рамзан Кадыров
2 июня, 20:38
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
52391121998
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Рамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
Раз уж в новости упомянуты и дети Кадырова, то хотелось бы понять, за счет каких средств они сумели подарить своему тренеру Porsche Panamera? За счет личных доходов одного из них в 210,8 тыс. рублей? И из каких источников берутся подарки от самого Кадырова? Только из широко разрекламированных жестов главы Чечни можно вспомнить дар автомобилей "Мерседес" пятилетнему мальчику (мастеру отжиманий от пола), Хабибу Нурмагомедову и его отцу, еще одному бойцу ММА Мухаммеду Берхамову, футболистам Зауру Садаеву, Ризвану Уциеву и Магомеду Митришеву, боксеру Шамилю Хатаеву и т.д. Уверен, что часто упоминаемый общественный фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова (обычно от его имени преподносится недвижимость в Чечне) не может быть источником личных презентов, иначе он становится не общественным, а именно личным фондом.
9 июня, 12:25
oophis
3801004
Молодец, скромно и со вкусом
9 июня, 11:44
иигорь
8811022
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