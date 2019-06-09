В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле силовиками Горловки

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Горловка, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя администрации Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка Гольмовский (окраина города Горловка - ред.) легкое осколочное ранение левого плеча получил мирный житель 1968 года рождения", - сообщил Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляло, что украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраину Горловки, Донецка и юг ДНР.