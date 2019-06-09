Из Белоруссии в России возвратили 450 тысяч тонн загрязненной нефти

"По состоянию на 9 июня 2019 года белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу", - говорится в сообщении на сайте концерна.

В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24 -25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток " Дружбы " обратно в РФ.